‘Beyaz cennet’ Pamukkale'yi 11 ayda 1,9 milyon kişi gezdi

AA'da yer alan haberde, Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, 11 ayda ulaşılan turist sayısının bölge için sevindirici olduğunu belirtti.





Yıl sonunda 2 milyon turist hedefinin tutturulacağına inandığını ifade eden Şen, turizm işletmecilerinin de bu yılki rakamlardan memnun olduğunu söyledi.





Pamukkale'yi geçen yıl 1 milyon 200 bin 650 kişi gezmişti.