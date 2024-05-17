Tom Cruise'a kızından şok! 18 olur olmaz bakın ne yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Tom Cruise'a kızından şok! 18 olur olmaz bakın ne yaptı
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise’un kızı Suri Cruise babasının soyadından vazgeçti.

Hollywood yıldızı Tom Cruise'un görüşmediği kızı yakın zamanda babasının soyadını bıraktı.

Aktörün geçen ay Londra'dayken Suri'nin 18. doğum günü partisine gitmediği ve birbirlerini yıllardır görmedikleri öğrenildi.

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Babasının soyadından vazgeçen Suri yakın zamanda annesi Katie Holmes ile birlikte görüntülendi.

Suri'nin yeni adının Suri Noelle olduğu okul prodüksiyonu olan The Go-Go'nun müzik kutusu müzikali Head Over Heels'in oyun ilanında görüldü.

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Yeni isim, Suri'nin 45 yaşındaki annesinin göbek adını almasına ve 61 yaşındaki Tom'la olan tüm bağlantıların tamamen sildiği şeklinde yorumlandı.

Tom'un yakın zamanda Londra'da çekimlerle meşgulken kızının 18. yaş gününü kaçırdığı için kendini suçlu hissettiği söyleniyor.

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