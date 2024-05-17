Samsun’da üniversite öğrencisi emlakçıyı tabancayla vurdu

Kaynak: İHA
Samsun’da üniversite öğrencisi emlakçıyı tabancayla vurdu
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi son sınıf öğrencisi genç, emlakçıyı tabancayla bacağından vurdu.

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi K.S.F.(23), emlakçı M.K.'yi (37) iş yerinin önünde tabancayla bacağının 2 yerinden vurarak yaraladı. Olaydan sonra kayıplara karışan K.S.F., Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. M.K. ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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K.S.F., emlakçıyı doğuştan engelli olan sol eli ile alay ettiği için yaraladığını iddia etti. M.K. ise gencin beyanatlarını yalanlayarak, kendisini vuranı tanımadığını, iş yeri önüne gelen gençlerin burada park halindeki aracı sorup kendisine ateş ettiğini öne sürdü.

Polisteki sorgusundan sonra bugün Samsun Adliyesine sevk edilen üniversiteli K.S.F., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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