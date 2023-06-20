Beyaz Rusya istismarcılara hadım etme cezası uygulayacak

Beyaz Rusya, çocuk tacizinin önüne geçmek amacıyla eylemde bulunan kişilere hadım etme cezası verecek.

Beyaz Rusya istismarcılara hadım etme cezası uygulayacak

Editör: Sami Gürel

Başsavcılık, Beyaz Rusya'nın çocukları cinsel istismar ve sömürüden korumaya yönelik eylem planının bir parçası olarak sübyancıları tedavi etme programına kimyasal hadım etmeyi planladığını söyledi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke ceza kanununda "pedofiliye maruz kalan kişilerin zorunlu muameleye tabi tutulmasını öngören değişiklikler hazırlandığı'' belirtildi.

Ajans, eylem planının bir parçası olarak Sağlık Bakanlığı'nın "kimyasal kastrasyon kullanımı da dahil olmak üzere pedofili tedavisi için bir algoritma içeren bir klinik protokol" geliştirdiğini ve onayladığını açıkladı. Ayrıca, cinsel istismar mağdurlarının rehabilitasyonuna yönelik bir mekanizmanın da hazırlandığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Belarus lideri Alexander Lukashenko'nun daha önce elektronik bileklik kullanımı da dahil olmak üzere pedofili suçlamalarından hüküm giymiş kişiler üzerindeki denetimin güçlendirilmesini desteklediğini vurguladı.

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