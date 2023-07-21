Beyaz Saray ABD'nin derin ismine ateş püskürdü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında, Kissinger'ın Çin’i ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, "Sivil bir vatandaşın, Çin Savunma Bakanı ile görüşebilmesi ve ABD'nin sahip olmadığı iletişime sahip olması talihsizlik" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmeyen ancak Kissinger ile görüşen Çin Savunma Bakanı Li Şangfu birlikteliğine de değinen Kirby, "Bu çözüme kavuşturmak istediğimiz bir mevzu. Bu nedenle askeri iletişim hatlarını tekrar açmaya çalışıyoruz. Çünkü bu iletişim olmadığında ve şu anki gibi tansiyonun ve yanlış hesaplamaların yüksek olduğu bir dönemde riskler de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Beyaz Saray’ın Kissinger ülkesine döndüğünde kendisinin tecrübelerini de dinlemek istediğini kaydetti.

Kissinger, Çin ziyareti kapsamında, Çin Savunma Bakanı Li'nin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile görüşmüştü.

KISSINGER KİMDİR?

Henry Kissinger 27 Mayıs 1923 tarihinde Fürth, Bavyera, Almanya'da dünyaya geldi.

Genç yaşlarında Almanya'nın köklü kulüplerinden SpVgg Greuther Fürth'te futbol oynayan Kissinger, Nazi zulmünden kaçmak için ailesiyle birlikte 1938 senesinde New York'a taşınmak zorunda kaldı.

Manhattan’da bulunan George Washington Lisesi'nden 1940 senesinde mezun oldu. Lise mezuniyetinin ardından muhasebe eğitimi için New York City Koleji'ne gitti.

19 Haziran 1943 tarihinde ABD vatandaşlığına kabul edildi.

II. Cihan Harbi sırasında ABD ordusunda hizmet verdi. Askerlik vazifesi bittikten sonra ABD Avrupa Komutanlığı İstihbarat Okulu'nda öğretmenlik yaptı.

ABD'ye döndükten sonra Harvard Üniversitesi’nden eğitim bursu kazanan Kissinger, Uluslar Arası İlişkiler bölümünde öğrenim gördü. Buradaki eğitimini 1952 senesinde tamamladı ve Siyasal Bilimler alanında 1954 senesinde doktora yaptı.

1954-1969 yılları arasında hem Hükümette Uluslararası İlişkiler Merkezinde görev yaptı hem de Harvard Üniversitesi öğretim üyesi oldu.

1952-1969 yılları arasında Harvard Üniversitesi Uluslararası Seminer Direktörü oldu. 1961-68 yılları arasında ABD başkanları John F. Kennedy ve Lyndon B. Johnson’un özel danışmanı olarak görev yaptı. Onlardan sonra gelen Başkan Richard Nixon onu Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak hizmete atadı.

1983 senesinde dönemin başkanı Ronald Reagan tarafından ABD’nin orta Amerika’ya yönelik politikasını geliştirmek için oluşturulan federasyon heyetinin başına getirildi.

George W. Bush’da Henry Kissenger’ı 11 Eylül saldırısının sebeplerini araştırmakla görevlendirilen kurulun başına geçirdi.

1969-75 yılları arasında başkanın ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yapan Kissinger, Vietnamlı diplomatlarla uzlaşma sağlayarak ateşkes sağlanmasına büyük katkı sağladı. Bu sebeple 1973 senesinde Nobel Barış Ödülü kazandı.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI VE KISSINGER

1974 yazında Yunan askeri cuntası adada Başkan Makariyos’a karşı bir darbe düzenledi. ABD’nin bu konudaki istihbaratı yavaş kalmıştı. Kıbrıs Türkleri güvende değillerdi. Henry Kissinger gece yarısı uyurken dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in telefonu ile uyandı. Adada Barış Harekatı'nın başladığı kulağına söylendi. Garantör ülke olarak Türkiye’nin buna hakkı vardı. Kissinger ‘Mekik politikası’na start verince Yunanistan ve adadaki Rumlar Kissinger’i taraf tutmakla suçladı. Adı katile bile çıktı. O dönemde Henry Kissinger davudi sesiyle sık sık ekranlarda görüldü.

Watergate nedeniyle görevinden istifa eden Richard Nixon’dan sonra Gerald Ford’un da Dışişleri Bakanlığını sürdüren Henry Kissinger ayrıca Şili ve Arjantin’de yaşanan iç sorunlarda da arabuluculuğa soyundu. Bu arada Pakistan - Hindistan arasındaki savaşta da Bangladeş’in kurulmasında rol oynadı.