Beyaz Saray: İsrail ile Hamas anlaşmak üzere

Kaynak: AA
Beyaz Saray: İsrail ile Hamas anlaşmak üzere

Beyaz Saray, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin dolaylı müzakerelerin "yapıcı" ilerlediğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerine yönelik yapılan görüşmelere ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden anlaşma müzakerelerinde "yapıcı istişareler" olduğunu söyleyen Kirby, görüşmelerin süreceğine dikkati çekti.

Sürecin "ilerlediğini" belirten Kirby, "Kritik olan, herkesin bu görüşmelere katılması ve tarafların uygulamaya yönelik çalışmaya devam etmesidir." ifadesini kullandı.

Kirby, sürecin "neredeyse çöküşte olduğuna dair" çıkan haberlerin doğru olmadığını vurgulayarak, "İlerleme kaydedildi. Şimdi her iki tarafın da bir araya gelerek uygulama için çalışmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

John Kirby, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de görüşmelere katılacağını sözlerine ekledi.

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