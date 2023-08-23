Beyaz Saray: Prigojin’in ölümü sürpriz olmayacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in ölümünün sürpriz olmayacağını ifade etti.

KAYNAK: İHA
Beyaz Saray: Prigojin’in ölümü sürpriz olmayacak

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan geçmişi göz önüne alınınca Prigojin’in ölümünün sürpriz olmayacağını ifade etti.

Kazayla ilgili haberleri gördüklerini aktaran Watson, Prigojin’in ölümünün doğrulanması halinde "Kimse şaşırmamalı" dedi.

Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver bölges’nde düşmüş, kazada 3’ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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