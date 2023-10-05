Beyaz Saray, Ukrayna'daki saldırıyı "korkunç" şeklinde niteledi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’nın Groza köyüne düzenlenen saldırıyı “korkunç” şeklinde niteleyerek, Kiev’e yapılan yardımların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

KAYNAK: AA
Beyaz Saray, Ukrayna'daki saldırıyı "korkunç" şeklinde niteledi

Jean-Pierre, Ukrayna’ya yakında bir yardım paketi duyuracaklarını ve Kongre’nin Ukraynalılara desteği sürdürme konusunda verdiği sözü tutması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın Hava Saldırısı 49 Can Aldı

Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Groza köyünde bir süpermarkette alışveriş yapan siviller, Rusya’nın hava saldırısına maruz kaldı. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Jean-Pierre, saldırının vahşetini anlatarak, “Çocuklarınızla markete gittiğinizi, akşam yemeği için ne yapacağınızı düşünürken her yerde cesetlerin olduğu bir patlamanın gerçekleştiğini gördüğünüzü hayal edebiliyor musunuz? Bu korkunç.” dedi.

Zelenskiy: Rus Terörünün Durdurulması Gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’nın acımasızca suç işlediğini” belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya’nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur. Rusya’yı hala destekleyen herkes kötülüğü destekliyor. Rusya, bu ve benzeri terör saldırıları, soykırımı içeren saldırganlığını dünyada norm haline getirmek için yapıyor. Hayatı korumamızda bizi destekleyen her lidere, her halka teşekkür ediyorum.”

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