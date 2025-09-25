Beyaz Saray'da Erdoğan'a İmamoğlu şoku! Sosyal medyada gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen kritik görüşme öncesi Beyaz Saray çevresinde “Free İmamoğlu” yazılı bir kamyon görüntülendi. Görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kritik görüşme Beyaz Saray'da başladı.

İki lider birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Genelde soruların Trump'a sorulması dikkatlerden kaçmadı.

Kritik görüşmesi öncesi Beyaz Saray'ın önünde geçen bir reklam kamyonu ise sosyal medyada gündem oldu.

Trump konuştu Erdoğan dinledi! F-35'lerden Rahip Branson'a CAATSA'dan Gazze'ye...Trump konuştu Erdoğan dinledi! F-35'lerden Rahip Branson'a CAATSA'dan Gazze'ye...

Kamyonun üzerinde “Türkiye’deki siyasi tutuklulara özgürlük”, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “Hak, hukuk, adalet” mesajları yer aldı. Ayrıca kamyonun üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözüne gönderme olarak "Daha Adil Bir Türkiye Mümkün" yazıları yer aldı.

Bu görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

