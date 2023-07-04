Beyaz Saray'da şüpheli madde alarmı

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'da bulunan ve ön incelemede kokain olduğundan şüphelenilen maddeyi, detaylı araştırılması için laboratuvara gönderdi.

Beyaz Saray'da şüpheli madde alarmı

The Washington Post'un haberine göre, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan şüpheli maddenin, ilk testlerde kokain olduğu sonucuna ulaşılırken buna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Polis ve itfaiye teşkilatlarının canlı ve arşivlenmiş telsiz yayınlarının dinlenebildiği openmhz.com isimli internet sitesinde yayınlanan ve saat 20.49'da kaydedilen ses kaydında, bir itfaiyeci yapılan ilk testten çıkan sonucun kokain olduğunu duyurdu.

Adının açıklanmasını istemeyen ve soruşturmada yer alan diğer yetkili de bu görüşmenin Beyaz Saray'dan yapıldığını doğrulayarak maddenin az miktarda olduğunu söyledi.

Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, "teşkilatın soruşturmada ABD Gizli Servisine destek sağladığını" belirtti.

Maggiolo, konuya ilişkin başka detay vermedi.

Kolluk kuvvetleri, ABD Gizli Servisinin bulunan maddenin ne olduğunu belirlemek üzere araştırmaya devam ettiğini açıkladı.

Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi de maddenin ne olduğunu belirlemek için testlerden geçirildiğini ve Beyaz Saray'a nasıl girdiğini araştırdıklarını ifade etti.

Olayın, Beyaz Saray'da yüksek güvenlik alarmına ve kısa süreli tahliyeye neden olduğunu söyleyen Guglielmi, Washington DC itfaiyesinin, maddenin tehdit oluşturmadığını tespit ettiğini belirtti.

Maddenin binada yapılan rutin kontrollerde bulunduğunu kaydeden Guglielmi, maddenin tam olarak nerede bulunduğuna ve nasıl paketlendiğine dair soruları yanıtlamadı.

Olayın bulunduğu ve tahliyenin yapıldığı sırada Başkan Joe Biden'ın, Beyaz Saray'da bulunmadığı öğrenildi.

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