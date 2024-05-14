Aston Villa Liverpool maçında 6 gol. Zaniola sakatlanınca maçın kaderi değişti

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Aston Villa Liverpool maçında 6 gol. Zaniola sakatlanınca maçın kaderi değişti
İngiltere Premier Lig'de Aston Villa-Liverpool maçında gol yağmuru yaşandı.

İngiltere Premier Lig 37. haftasında Aston Villa sahasında Liverpool'la karşılaştı.

Liverpool, maçın daha 2. dakikasında kaleci Emiliano Martinez'in kendi kalesine attığı golle öne geçtib

12. dakikada Aston Villa, Youri Tielemans'le durumu 1-1 yaptı.

Liverpool daha sonra üstünlüğü ele aldı ve Cody Gakpo'nun 23. dakikada attığı golle skor 2-1 öne geçti

48. dakikada stoper Jarell Quansah durumu 3-1 yaptı.

65. dakikada Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniola sakatlandı. Yerine Jhon Duran girdi.

Duran maçın kaderini değiştirdi. 85 ve 88. dakikalarda attığı iki gollerle durumuu 3-3 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.


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