Beyaz Saray'dan ABD'li ve Rus yetkililerin gizlice görüştüğü iddialarına yalanlama

Beyaz Saray, ABD'li ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında New York'ta gizlice görüştüğü iddiasını yalanladı.

Beyaz Saray'dan ABD'li ve Rus yetkililerin gizlice görüştüğü iddialarına yalanlama

AA’da yer alan habere göre; ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisi ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında New York'ta gizlice görüştüğü iddiasıyla ilgili Sullivan, "Anladığım kadarıyla (ABD'li düşünce kuruluşu) Dış İlişkiler Konseyi (CFR) ile Rusya Dışişleri Bakanı'nın (Sergey Lavrov) bir toplantısı vardı." dedi.

Sullivan bu görüşmeye ABD hükümetinin dahil olmadığını vurgulayarak, bu toplantı aracılığıyla herhangi bir diplomatik mesajın iletilmediğinin altını çizdi.

Sivil Amerikan vatandaşları ile Ruslar arasında eskiden beri temaslar olduğuna işaret eden Sullivan, "ABD hükümeti doğrudan, dolaylı veya başka türlü diplomasiyi teşvik eden mesajları iletmek için bu bağlantıların hiçbirini kullanmıyor." diye konuştu.

BEYAZ SARAY'DA BULUNAN KOKAİN

Sullivan, Beyaz Saray'da bulunan kokainin istihbarat konularının görüşüldüğü Durum Odası'nın yakınında çıktığı iddialarına da cevap verdi.

Durum Odası'nın inşaat halinde olduğunu ve aylardır kullanılmadığını söyleyen Sullivan, kokain ile Durum Odasının alakası olmadığını ifade etti.

Sullivan konuyla ilgili soruşturmanın sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, kokaini bırakanın Beyaz Saray'dan biri veya dışarıdan biriyse buna göre sonuçları olacağını bildirdi.

Sullivan, bu kapsamda devam eden bir ulusal güvenlik tehdidi olduğuna inanmadığını sözlerine ekledi.

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