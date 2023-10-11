Beyaz Show ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı şovmenin hayranlarına tarih verdi

Bir dönem cuma gecelerinin vazgeçilmez programları olan Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada gündem oldu. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberi duyurdu.

Beyaz Show ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı şovmenin hayranlarına tarih verdi

Acun Ilıcalı, daha önce Beyaz Show'un ekranlara döneceğiyle ilgili bazı sinyaller vermişti.

TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı, Beyaz Show programının yeniden başlayacağına dair açıklamada bulundu.

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Ilıcalı, Beyaz Show’un yılbaşında ekranlara döneceğini dile getirdi. Ilıcalı, "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var." sözleriyle müjdeyi paylaştı.

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Heyecan uyandıran bu haberin ardından Beyaz Show'un Exxen'de mi yoksa TV8'de mi yayınlanacağı merak konusu oldu.

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