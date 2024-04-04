Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı

Kepek sorunuyla mücadele etmek için, beyaz sirkeden yardım alabilirsiniz. 1 çay bardağı beyaz sirkeyi, 4 su bardağı ılık suya ekleyin. Saçınızı şampuanlayıp yıkadıktan sonra, bu su ile durulayın. Ancak asidik yapısı sebebiyle bu işlemi 2 ayda bir olacak şekilde tekrarlayın. Aksi takdirde saçlarınız yıpranabilir. Sirkeli sudan sonra temiz suyla tekrar durulama yapmayı unutmayın.

Herhangi bir alerjiniz veya saç hastalığınız varsa, bu yöntemi uygulamayın.