Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı

Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı
Kaynak: Haber Merkezi
Beyaz sirke asit oranı fazla olduğu için insanların direkt kullanımına uygun olmadığından genellikle temizlik amaçlı kullanılıyor. İşte beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz kullanım alanları...
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Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı 1

Asetik asit ve sudan oluşan fermante bir sıvı olan beyaz sirke genellikle ev temizliğinde, turşu yapımında ve tarımsal faaliyetlerde kullanılıyor. Yemeklerde kullanıma uygun olmayan beyaz sirke, doğrudan kullanım yerine genellikle temizlikte kullanılıyor.

İşte beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz kullanım alanları…

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Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı 2

Kireç çözücü özelliğe sahip olan beyaz sirke kettle, çaydanlık ve ütü tabanı gibi kirecin sık rastlandığı yerlerde kullanılabiliyor. Bir kovaya döktüğünüz beyaz sirkeyi bez yardımıyla yüzeye silin. 10 dakika bekledikten sonra kireçli eşyaları bol suyla durulayın.

1 su bardağı beyaz sirke ve 1 su bardağı suyu karıştırın. Seyrelttiğiniz bu karışıma temiz bir bez batırın. Tüm yüzeyleri bu karışım ile silin. Ardından durulamayı veya nemli bez ile üzerinden tekrar silmeyi unutmayın.

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Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı 3

TIKANAN LAVABOLARIN AÇILMASINA YARDIMCUI OLUR

Beyaz sirke, yüksek asidik özelliği sayesinde tıkanan lavaboların açılmasına yardımcı olabilir. Lavaboya 2 tatlı kaşığı karbonat dökün. Üzerine beyaz sirke ekleyerek köpürmesini sağlayın. Birkaç dakika bekledikten sonra, lavabo giderine 1 litre sıcak su dökün.

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Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı 4

BULAŞIK MAKİNALARINI TEMİZLER

Bulaşık makinasının içine beyaz sirke ve su karışımından oluşan bir kap ekleyin. Makineyi boş haldeyken hızlı programda çalıştırın. Beyaz sirke, makinede biriken kireç ve kötü kokuları kısa sürede giderir. Ancak beyaz sirke, çok sık kullanılırsa makineye zarar verebilir. Bu yüzden 2-3 ayda bir kez uygulamanız yeterli olacaktır.

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Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı 5

YÜZEYLERİ TEMİZLEYİP KÖTÜ KOKULARI YOK EDER

Beyaz sirke, metal yüzeyler başta olmak üzere birçok yüzeyde parlatma özelliğine sahiptir. Beyaz sirke ve suyu karıştırın. Yüzeyleri bulaşık süngerinin yumuşak tarafı yardımıyla güzelce silin. Daha sonra temiz suyla durulamayı unutmayın.

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Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı 6

Beyaz sirke asidik yapısıyla kötü kokuları kısa sürede yok eder. Hoş olmayan kokularla karşılaştığınızda beyaz sirkeyi bir kaseye koyun ve bu alanda bekledin. Sirke, kötü kokuları çekerek ortamın ferahlamasını sağlar.

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Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı 7

BÖCEK KOVUCU ÖZELLİĞİ DE VAR

Özellikle havalar ısınmaya başladığında ortaya çıkan karınca ve böceklerden beyaz sirke yardımıyla kurtulabilirsiniz. Bir sprey şişesine eşit oranda beyaz sirke ve suyu alın. Şişeyi hafifçe çalkaladıktan sonra, böceklerin çıkabileceği alanlara sıkın. Özellikle tezgah altı, dolap altı, pencere kenarı gibi alanlara sıkarak karınca ve böceklerin içeri girmesini önleyebilirsiniz.

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Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı 8

Kepek sorunuyla mücadele etmek için, beyaz sirkeden yardım alabilirsiniz. 1 çay bardağı beyaz sirkeyi, 4 su bardağı ılık suya ekleyin. Saçınızı şampuanlayıp yıkadıktan sonra, bu su ile durulayın. Ancak asidik yapısı sebebiyle bu işlemi 2 ayda bir olacak şekilde tekrarlayın. Aksi takdirde saçlarınız yıpranabilir. Sirkeli sudan sonra temiz suyla tekrar durulama yapmayı unutmayın.

Herhangi bir alerjiniz veya saç hastalığınız varsa, bu yöntemi uygulamayın.

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Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı 9

BEYAZ SİRKENİN ZARARI VAR MI?

Doktorunuza danışmadan beyaz sirkeyi ağız yoluyla tüketmeyin, yiyecek ve içeceklere eklemeyin. Aksi takdirde mide yanması, mide bulantısı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Beyaz sirke, fazla asitli bir yapıda olduğu için ağızdan tüketilmeye uygun değildir. Tüketilmesi, diş minesini aşındırır ve çürümelere neden olur.

Ağız yoluyla tüketilmesi halinde boğaz yanması ve boğaz tahrişine yol açar.

Beyaz sirke, cilt maskelerine eklenmemeli ve cilde uygulanmamalıdır. Ciltte kızarıklık, tahriş ve kaşıntılara sebep olabilir.

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Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı 10

Beyaz sirke ilaçlarla etkileşime girebildiği için, tüketilmesi halinde ciddi yan etkilere yol açabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması kesinlikle önerilmez.

Not: Beyaz sirkeyi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Temizlik alanında kullanırken aşırıya kaçmamaya özen gösterin.

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