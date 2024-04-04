Beyaz sirkenin hiç bilmediğiniz 8 kullanım alanı ortaya çıktı

BEYAZ SİRKENİN ZARARI VAR MI?
Doktorunuza danışmadan beyaz sirkeyi ağız yoluyla tüketmeyin, yiyecek ve içeceklere eklemeyin. Aksi takdirde mide yanması, mide bulantısı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Beyaz sirke, fazla asitli bir yapıda olduğu için ağızdan tüketilmeye uygun değildir. Tüketilmesi, diş minesini aşındırır ve çürümelere neden olur.
Ağız yoluyla tüketilmesi halinde boğaz yanması ve boğaz tahrişine yol açar.
Beyaz sirke, cilt maskelerine eklenmemeli ve cilde uygulanmamalıdır. Ciltte kızarıklık, tahriş ve kaşıntılara sebep olabilir.