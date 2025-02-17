Beyaz TV’de üst düzey transfer! Yuvaya geri döndü…

Yeni yayın dönemine yeni isimlerle hazırlanan Beyaz Haber, bir üst düzey transfere daha imza attı. Yaklaşık 15 yıldır basın camiasının içinde görev yapan deneyimli isim Öznur Murat Koç, daha önce de çalıştığı Beyaz Tv’ye geri döndü.

YUVAYA GERİ DÖNDÜ

MedyaRadar’da yer alan habere göre, aldığı radikal kararla Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşavirliği’nden ayrılan Koç, daha önce de çalıştığı Beyaz TV’nin haber kadrosuna katıldı. Koç, Beyaz Tv Haber Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

ÖZNUR MURAT KOÇ KİMDİR?

Öznur Murat Koç, mesleğe 2009 yılında TV8 Haber Merkezi’nde başladı. Ardından Beyaz Tv, Kanal A televizyonlarında görev alan koç, 2022 yılında Gençlik Ve Spor Bakanlığı Basın Müşavirliği kadrosuna dahil oldu. Koç, şimdi ise kariyerine Beyaz Haber’de Haber Müdür Yardımcısı olarak devam edecek.