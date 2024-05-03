Beyin sağlığı için olmazsa olmaz yiyecekler hangileri? Uzmanlar açıkladı

Beyin sağlığı, bilişsel, duyusal, sosyal-duygusal, davranışsal ve motor işlevlerin tümünü kapsayan bir durum olarak tanımlanır ve bir bireyin, var olan bozukluklara bakılmaksızın, yaşamı boyunca tam potansiyeline ulaşabilmesini sağlar.

Fiziksel sağlık, sosyal çevre ve ömür boyu öğrenme gibi faktörler, beyinin gelişimini, adaptasyonunu ve stres ile zorluklara verdiği tepkileri etkilemekte.

Beyin, vücudumuzun her bir parçasını yönetir ve sürekli olarak değişim gösterir; yeni bilgiler öğrenme, yeni sinaptik bağlantılar kurma ve hasar görmüş bağlantıları onarma yeteneği, yaş aldıkça, bilgi biriktirdikçe ve deneyimler arttıkça devam ediyor.

Bu yüzden, yaşam boyu beyin sağlığını korumak büyük önem taşır.

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Uma Naidoo, beyin sağlığı için en yararlı gıdaları sıraladı.

Fermente gıdaların, süt, sebze veya diğer temel gıdaların maya ve bakterilerle birleştirilmesiyle oluşturulduğunu ve bu gıdaların, sağlıklı bağırsak fonksiyonlarını destekleyerek kaygıyı azaltabilecek canlı bakteri kaynakları olduğunu belirtti Naidoo.

Harvard Tıp Okulu'ndan beslenme psikiyatristi olan Naidoo, fermente gıdaların beyin sağlığını koruyabileceğini, hafızayı güçlendirebileceğini ve bilişsel düşüşü yavaşlatabileceğini belirten araştırmalar olduğunu ifade etti ve probiyotikler açısından zengin yoğurdun bu konuda güçlü bir destekçi olabileceğini söyledi.

Naidoo'nun beyin sağlığına iyi gelen besinler listesi şöyle:

• Kabuklu kuruyemişler

• Yapraklı yeşillikler

• Baharatlar

• Bitter çikolata

• Avokado

Ayrıca, Harvard'dan psikiyatrist Uma Naidoo şu besinleri önerdi:

* Baklagiller

• Kırmızı Orman Meyveleri

• Bitter Çikolata

• Yeşil Yapraklı Sebzeler

• Kuruyemiş

BEYİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 7 ALTIN KURAL:

1. Sigarayı bırakmak: Sigara, vücut sağlığını olumsuz etkilediği gibi beyin sağlığını da tehlikeye atar. Sigara içmek, damarların daralmasına ve tıkanmasına yol açarak inme riskini artırır. Bu nedenle, sigarayı bırakmak, inmeyi önlemek için atılacak en önemli adımlardan biridir.

2. Alkol tüketimini sınırlamak: Aşırı alkol tüketimi, yüksek tansiyon gibi risk faktörlerini artırarak inme olasılığını yükseltir. Ölçülü alkol tüketimi, inme riskini azaltabilir.

3. Dengeli beslenmek: Sağlıklı bir diyet, inme riskini düşürmede kritik bir rol oynar. Yüksek tuz, yağ ve şeker içeren yiyeceklerden uzak durmak, kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, düzenli balık tüketimi, omega-3 yağ asitleri alımını sağlayarak beyin sağlığına katkıda bulunur.

4. Egzersiz yapmak: Fiziksel aktivite, kan dolaşımını iyileştirerek inme riskini azaltır. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmak, beyin sağlığını korumak için önemlidir. Yürüyüş, yüzme, bisiklete binme gibi aktiviteler, beynin oksijen ve besin alımını artırır.

5. Kilo kontrolü: Aşırı kilo, hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol gibi risk faktörlerine yol açabilir. Sağlıklı bir kiloda olmak, beyin sağlığı için önemlidir.

6. Stresi yönetmek: Stres, inme riskini artırabilir. Stresi azaltıcı aktiviteler yapmak, meditasyon ve derin nefes alma teknikleri kullanmak, stres yönetiminde yardımcı olabilir.

7. Hipertansiyonu kontrol etmek: Yüksek tansiyon, inme riskini artıran önemli bir faktördür. Düzenli tansiyon kontrolü ve gerekli önlemler, inme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.