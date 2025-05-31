Beyin sağlığının sırrı sofralarda! İşte şifa dağıtan sır

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bilinçli beslenmenin sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda beyin sağlığını ve zihinsel performansı da olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, doğru gıdaların seçilmesiyle nörolojik etkilerin güçlendirilebileceğini ve bilişsel gerilemenin önlenebileceğini belirtti.

Beynimiz, vücudumuzun en karmaşık organlarından biri olup, günlük enerji ihtiyacının yaklaşık %20-25’ini tüketiyor. Bu nedenle, beyin sağlığı için doğru beslenme hayati önem taşıdı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. Lisa Mosconi, The XX Brain adlı kitabında, Akdeniz diyetinin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve B vitamini açısından zengin gıdaların, nöronların korunmasına ve sinaptik bağlantıların güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Mosconi, “Beslenme, beyin sağlığını desteklemek için en güçlü araçlardan biri. Özellikle omega-3 içeren somon, ceviz ve keten tohumu gibi gıdalar, nöroinflamasyonu azaltarak Alzheimer riskini düşürebilir” dedi.

The Lancet Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, Akdeniz diyetine bağlı kalan bireylerde bilişsel gerileme oranının %20 daha düşük olduğunu gösterdi.

Çalışmada, zeytinyağı, sebzeler, tam tahıllar ve balık gibi gıdaların düzenli tüketiminin, beyin hücrelerini oksidatif stresten koruduğu ve nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlattığı tespit edildi. Ayrıca, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketiminin, beyinde iltihaplanmayı artırarak bilişsel bozukluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Londra Üniversitesi’nden nörobilim uzmanı Prof. Dr. David Perlmutter, bilinçli beslenmenin sadece hastalıkları önlemekle kalmayıp, aynı zamanda zihinsel berraklığı ve odaklanmayı artırdığını ifade etti.

Perlmutter, “Yüksek glisemik indeksli gıdalar, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olarak beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Buna karşılık, düşük glisemik indeksli gıdalar, sürdürülebilir enerji sağlayarak zihinsel performansı destekler” dedi.

Özellikle yaban mersini, avokado ve bitter çikolata gibi antioksidan açısından zengin gıdaların, beyin hücrelerini serbest radikallerin zararlarından koruduğu biliniyor.

Beslenme ve nöroloji üzerine çalışan Yale Üniversitesi’nden Dr. Martha Clare Morris’in geliştirdiği MIND diyeti (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), beyin sağlığına özel olarak tasarlanmış bir beslenme planı olarak dikkat çekti.

Morris, “Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve zeytinyağı gibi gıdalar, bilişsel işlevlerin korunmasında kritik rol oynuyor” dedi.

MIND diyetini uygulayan bireylerde, Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %53’e varan oranda azaldığı gözlemlendi.

Uzmanlar, bilinçli beslenmenin çocukluktan itibaren başlaması gerektiğini vurguladı.

Toronto Üniversitesi’nden pediatrik nörolog Dr. Elizabeth Donner, “Erken yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları, uzun vadede nörolojik sağlığı güçlendiriyor. Şekerli atıştırmalıklar yerine tam tahıllı gıdalar ve taze meyveler tercih edilmelidir” dedi.

Bilinçli beslenme yalnızca fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığı da doğrudan etkiledi.

Uzmanlar, işlenmiş gıdalardan uzak durarak, omega-3, antioksidanlar ve lif açısından zengin bir diyete odaklanmanın, beyin sağlığını uzun vadede korumanın anahtarı olduğunu belirtti.