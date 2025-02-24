Beyin travması geçiren Kean'dan iyi haber

Hellas Verona ile oynadıkları İtalya Serie A karşılaşmasında Fiorentina'nın yıldız oyuncusu Moise Kean, ikinci yarıda yaşadığı şiddetli çarpışma sonrası başına darbe alarak beyin travması geçirdi ve acilen Borgo Trento Hastanesi'ne kaldırıldı. Maç, 23 Şubat 2025 tarihinde Verona’daki Marcantonio Bentegodi Stadyumu’nda oynandı. Kean, bu sırada iki Verona oyuncusu ile çarpışarak yerde kalmıştı. O anlar, stadyumdaki herkesi büyük bir endişeye sevk etti.

Fiorentina hem maçı hem yıldızını kaybetti

Kean’ın başına aldığı darbe, ilk testlerde ciddi bir komplikasyon bulunmadığını gösterse de, oyuncu bir gece hastanede gözlem altında kaldı. Fiorentina kulübünden yapılan açıklamada, Kean’ın hastaneden taburcu olduğu ve iyileşme sürecine başladığı duyuruldu. Kulüp, oyuncunun durumunu izlemeye devam edeceklerini ve iyileşme sürecinde herhangi bir risk almamaya özen göstereceklerini belirtti.

Fiorentina'nın bu zorlu karşılaşmasında Verona, Antoine Bernede'nin son dakikalarda attığı golle 1-0 galip geldi. Bu sonuç, Verona'nın düşme hattının beş puan üzerine çıkmasına yardımcı oldu. Öte yandan, Kean’ın yaşadığı sakatlık Fiorentina için büyük bir endişe kaynağı oldu. İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Lecce ile oynayacak olan Fiorentina, Kean’ın durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kean’ın fiziksel durumu, kulüp doktorları tarafından dikkatle izlenecek ve oyuncunun bir sonraki maça çıkıp çıkamayacağına karar verilecek. Takımın genç forvetinin, özellikle Lecce maçında ne kadar hazır olacağı belirsizliğini koruyor.

Hellas Verona maçının gergin atmosferi ve Kean’ın yaşadığı kaza, futbolseverleri derinden etkiledi. Kean’ın beyin travması sonrası, futbolcuların güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiği bir kez daha gündeme geldi. Futbol dünyasında, oyuncuların sağlığına gösterilen özenin artırılması gerektiği yönündeki görüşler yeniden dillendirilmeye başlandı.