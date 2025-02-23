Fiorentina hem maçı hem yıldızını kaybetti

Son haftalarda Inter ve Como'ya karşı alınan yenilgilerin ardından, Fiorentina bu maça büyük bir motivasyonla çıktı. Moise Kean, cezasını tamamlayarak sahaya dönerken, Robin Gosens kart cezalısıydı. Albert Gudmundsson, Andrea Colpani ve Yacine Adli ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Ev sahibi Hellas Verona'da Domagoj Bradaric cezalı, Casper Tengstedt, Suat Serdar, Martin Frese ve Abdou Harroui ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Maçın henüz 4. dakikasında Michael Folorunsho'nun ortasında Kean'in kafa vuruşu, Verona kalecisi tarafından güçlükle çıkarıldı. Nicolò Zaniolo'nun benzer bir pozisyondaki vuruşu ise etkisiz kaldı. Amin Sarr'ın uzak mesafeden sert şutu, David De Gea tarafından kurtarıldı. Kean, Zaniolo'nun sağ kanattan yaptığı ortada istediği vuruşu yapamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Verona, Marco Davide Faraoni'nin ortasında Pietro Comuzzo'nun kritik müdahalesiyle gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Dailon Livramento'nun dar açıdan çektiği şut, direğin yanından auta çıktı.

Maçın en endişe verici anı, Moise Kean'in yaşadığı sakatlık oldu. Üç oyuncunun çarpışması sonucu kaşında açılma meydana gelen Kean, saha kenarında yapılan tedavinin ardından oyuna döndü. Ancak kısa bir süre sonra, hiçbir temas olmaksızın yere yığıldı. Sağlık ekipleri tarafından boyunluk takılarak sedyeyle hastaneye kaldırılan Kean'in durumu, takım arkadaşları ve taraftarlar arasında büyük endişe yarattı.

Maçın son anlarında Verona, Antoine Bernede'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Pablo Mari'nin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Bernede, De Gea'yı geçerek takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Fiorentina, üst üste üçüncü yenilgisini alarak ligde altıncı sıraya geriledi. Moise Kean'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama beklenirken, oyuncunun sezonun geri kalanında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.