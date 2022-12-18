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Harvard'lı bilim insanı açıkladı: Asla yapılmaması gereken 6 şey

Harvard Tıp Okulu'nda psikiyatri profesörü olan Christopher Palmer, beynin zinde, enerjik ve sağlıklı kalması için yapılması ve yapılmaması gereken şeylerini açıkladı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:39
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Beyin uzmanı yapılmaması gereken 6 şeyi açıkladı

Harvard'lı bilim insanı açıkladı: Asla yapılmaması gereken 6 şey
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Palmer, makalesinde bir psikiyatrist ve nörobilim araştırmacısı olarak 27 yılını akıl sağlığı, fiziksel sağlık ve beyin sağlığı arasındaki şaşırtıcı bağlantıları incelemekle geçirdiğini söyledi ve insanlara bazı tavsiyelerde bulundu.

İŞTE BEYNİN ZİNDE, ENERJİK VE SAĞLIKLI OLMASI İÇİN UYGULANMASI GEREKENLER

1. Asla yüksek karbonhidratlı yiyecekler yemem.

Yüksek karbonhitları yiyecekler tüketmediğini belirten Palmer, "Genelde kahvaltıda yumurta yerim. Gün boyunca sebze, meyve ve et, balık ve kümes hayvanları yerim. Bu, sağlıklı bir kiloyu korumama ve kan şekerimi düşük tutmama yardımcı oldu" diyor.

2. Egzersize asla 2 günden fazla ara vermem.

"Benim için en uygun egzersiz, haftada üç ila beş kez 45 dakikadır. Esneme ve karın egzersizlerinin yanı sıra ağırlık kaldırıyor, koşuyor, bisiklete biniyor, yüzüyor ve tempolu yürüyüşler yapıyorum"

3. Geceleri asla 7 saatten az uyumam.

"Uyuduğunuzda vücudunuz “dinlenme ve onarım” durumuna girer. İnsanların ihtiyaç duyduğu uyku miktarı değişir, ancak ben her zaman gecede en az yedi saat uyurum. Genellikle akşam 20:00 veya 21:00′de yatakta olurum ve sabah 4′te uyanırım “Erken yat, erken kalk” rutini beni gün boyunca daha keskin ve daha odaklı yapıyor"

4. Asla alkol içmem

"Haziran 2020′de bir aylığına bırakmaya karar verdim. Haftalar içinde uykumda ve üretkenliğimde iyileşmeler fark ettim, bu yüzden içkiyi tamamen bırakmaya karar verdim"

5. Kişisel gelişimim asla bitmedi.

"Empatiye, ilişkilere, sosyal becerilere veya bilişsel yetenekleri geliştirmeye odaklanan psikoterapi, az gelişmiş beyin devrelerini güçlendirebilir.

6. Hayattaki amacımı asla gözden kaçırmam.

"İnsanlar bir amaç duygusuna sahip olmaya yönlendirilir. Bunun beynimize gömülü olduğuna inanıyorum. İnsanlar bir amaç duygusundan yoksun olduğunda, kronik bir stres tepkisine neden olabilir ve zayıf bilişsel işleve yol açabilir"

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