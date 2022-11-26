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Beykent Üniversitesi personel alacak

Beykent Üniversitesi bünyesinde istihdam etmek üzere 2 Doktor Öğretim Üyesi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 08:02
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Beykent Üniversitesi personel alacak

Beykent Üniversitesi personel alacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Beykent Üniversitesi bünyesinde istihdam etmek üzere 2 Doktor Öğretim Üyesi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde; 

YÖK formatlı özgeçmiş

Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni'ne https://www. beykent.edu. tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-veiileiin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Duyurulur.

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