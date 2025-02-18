'Beykoz Belediyesi'ne müfettişler girdi' iddiasına ilişkin CHP'den açıklama

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'Beykoz Belediyesi'ne müfettişler girdi' iddiasına ilişkin CHP'den açıklama

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykoz Belediyesi’ne savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddiasına, "Savcılık, belediyeden evrak istiyor başka bir şey yok. Bilgi isteniyor. Gelen herhangi müfettiş söz konusu değil." diye yanıt verdi.

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykoz Belediyesi’ne soruşturma başlatıldığı, savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddiasına Halk TV'de Rota programında cevap verdi. Mahir Taştan'tan iddiaların doğru olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yalan haber. Savcılıktan gelen bir yazıya istinaden evrak istendi. Savcılık, belediyeden evrak istiyor başka bir şey yok. Bilgi isteniyor. Gelen herhangi müfettiş söz konusu değil. Akşam 17.00 gibi istendi. O haberlere konu olan baskın yok. Müfettiş gelmedi. O bilgiler yanlış. Söylenecek başka bir şey yok. Evraklar hazırlanıp teslim edilecek, sadece bilgi istendi o kadar."

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