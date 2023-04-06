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Beykoz’da ahır yandı: İki hayvan telef oldu

Beykoz’da bir ahırda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında ahır içinde bulunan iki hayvan telef oldu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:19
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Beykoz’da ahır yangını

Beykoz’da ahır yandı: İki hayvan telef oldu
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Beykoz'da Dereseki Mahallesi Hediye Sokakta bulunan bir ahırda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükselmeye başladığı ahır kısa sürede alevlere teslim oldu. 

İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan ahırda süt makinesinin elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüyerek ahırı ve yanında bulunan samanlığı sardı. Çıkan yangında ahırda bulunan bir hamile büyükbaş hayvan ile bir köpek telef oldu. Ahırda bulunan diğer altı hayvan ise, yangın esnasında dışarı çıkarak kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Ahır sahibi Cemil Temeli’in eşi yanan ahırı görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Ahır sahibi Cemil Temel, “Biz geldiğimizde yanıyordu bitmişti. Hayvanlar vardı içerde. Kimisi dışarı çıkmış. İki tanesi içeride yanmış. Köpek vardı yanmış. Kimsenin günahını alıp şu yaktı diyemeyiz. Elektrik kontağından çıkmış. Bir büyükbaş bir tane de köpek öldü. 7 tane hayvanım vardı toplam” dedi.

Yangını gören vatandaş Osman Kızgın, “Elektrikten çıkmış. Geldiğimde bir köşesi yanmıştı. Arkada iki tane köpek vardı. Onları çıkardık kurtardık. Diğeri ölmüştü ona bir şey yapamadık” dedi.

 

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