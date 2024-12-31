Beykoz’da öfkeli sürücü pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Beykoz Kavacık Kavşağı’nda seyir halinde bulunan bir otomobil emniyet şeridini ihlal eden bir sürücüye yol vermeyince aracına çarptı. Olay anı kameraya yansıdı.

Beykoz'da emniyet şeridini ihlal eden sürücü, kendisine yol vermeyen araca üst üste üç kez çarptı. Olay anı kameraya yansıdı.

Olay, Beykoz Kavacık Kavşağı'nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre şeridinde seyir halinde olan otomobile, emniyet şeridinden ilerleyen 34 RS 1854 plakalı araç, yol vermemesi nedeniyle çarptı. Öndeki sürücünün durmaması üzerine emniyet şeridi ihlali yapan otomobil, üst üste üç kez kasıtlı şekilde çarparak araca hasar verdi. O anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.

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