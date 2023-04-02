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İETT otobüsünün çarptığı yaya hastaneye götürülürken 2. kaza

Beykoz'da İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralı ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada, caddede hızla ilerleyen bir otomobil ise trafikte bekleyen 2 motosikletliye ardından başka bir otomobile çarptı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:04
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Beykoz'da peş peşe iki kaza

İETT otobüsünün çarptığı yaya hastaneye götürülürken 2. kaza
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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden İETT otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yayanın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya ambulansa bindirildi. Ambulans hareket ettiği sırada caddede hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın geçmesi için bekleyen 2 motosikletliye ve bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletliler savrularak yayalara çarptı. Yaşanan kazalarda 5 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla kaza yapan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakini Barış Çelik, "Evin Penceresinden aşağı doğru bakıyordum. O esnada aşağıdan otobüs geliyordu. Amca da yolun karşısından geçmeye çalışırken amcaya otobüs çarptı. Durmaya çalıştı ama duramadı otobüs şöförü. Amca da sağa sola bakmadı. Sonrasında ambulans geldi. Aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra bir araç yukarıdan frenine basmadan direkt iki motorluya çarptı. O motorlularla birlikte etraftaki insanlara çarptı. 5-6 kişi yaralandı. Ama şu anda amcanın akıbetini bilmiyorum. Amca kafasını yere çarptığı için bir kanama oldu. Burada sürekli kazalar oluyor. Bununla alakalı bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

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