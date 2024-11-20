Beylikdüzü Belediyesi'nden kömür desteği

Kaynak: İHA
Beylikdüzü Belediyesi'nden kömür desteği

Beylikdüzü Belediyesi, bu kış da maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara yakacak desteğinde bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 80 aileye birer ton kömür desteğinde bulundu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeleri yapılan ailelere kömürleri, ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Başvuru süreci devam ediyor

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, hizmetle ilgili detaylı bilgi almak ve talep formu oluşturmak için Beylikdüzü Belediyesi'nin 444 09 39 numaralı çağrı merkeziyle iletişime geçilebileceğini ya da mahalle muhtarlıkları ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaatta bulunulabileceğini belirtti.

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