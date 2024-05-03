Beylikdüzü E-5’te işçi servisi devrildi: 13 yaralı

Can kaybının yaşanmadığı kaza E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 GYT 196 plakalı S.A.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç makas atarak seyretmeye başladı. Bir ara direksiyon hakimiyetini kaybeden S.A.Ş. bir işçi servisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle işçi servisinin kontrolünü kaybeden M.Y. aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Aydınlatma direği de başka bir işçi servisinin üzerine düştü.

Kazayı gören vatandaşlar kazayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araçlarını durduran sürücüler minibüsün içinden yaralılara teker teker çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki kameraları incelemeye başlarken yola devrilen aydınlatma direği yine ekiplerin çabasıyla yol kenarına alındı. Bölgede kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.