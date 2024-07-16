Beylikdüzü marinada korkunç kaza. Tekne ile bot çarpıştı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü Marina önlerinde meydana geldi. İddialara göre, henüz bilinmeyen bir sebeple bir tekne ve bot çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle botta bulunan Selçuk Mahanoğlu dengesini kaybederek denize düştü ve kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi ve kurbağa adamlar, yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının ardından Mahanoğlu’nun cansız bedenini, kazanın olduğu yerden yaklaşık 150 metre ileride buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası, Mahanoğlu'nun bedeni detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Mahanoğlu’nun kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.