Beylikdüzü'nde 6 kişiyi parçalayan Pitbull'un sahibi hakkında flaş karar

Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde, büfeye gitmekte olan Cem Mert Özer, pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Sol bacağından yaralanan Özer, dakikalarca köpekle mücadele ettikten sonra kurtulmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce özel bir hastaneye, daha sonra ise Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özer’in bacağına 28 dikiş atıldı.

Saldırı anını anlatan Özer, olayın yaşandığı gün büfe sahibi ile 3-4 kişinin restoran ile tekel bayi arasında durduğunu ifade etti ve “Köpeği gördüm ama köpeğin zincirini tutuyorlardı. Tabii çok emin olamadım, bırakacaklarını da düşünmedim." İfadesini kullandı.

Köpeğin yanında duran kişilerin uyuşturucu kullandığını aktaran Özer, "Tut komutu verdi. Ben de köpeğin o kadar hızlı bir şekilde üstüme atlayacağını hesaba katamadım. Yerde boğuşmaya başladık köpekle. Kendisi de yanındaki şahıslarla birlikte gülerek tekel bayinin içine girdi. Kepengi kapattılar, hiçbir şekilde yardımcı olmadı." açıklamasında bulundu.

5 KİŞİYE DAHA SALDIRMIŞ

Saldırıya uğrayan Cem Mert Özer, pitbull cinsi köpeğin daha önce 5 kişiyi parçaladığını ifade etti ve "Ben parçalanan 6'ncı kişiymişim, benden önce 5 kişiyi daha parçalamış. Buradan sayın İstanbul Valimizden ricam; hepimizin malı ve canı onun güvencesinde. Biz devletimizden bu uyuşturucu bağımlısı kişilerin esnaflık yapmasını istemiyoruz. Zevk için insanlara köpek saldırtmasını istemiyoruz.” açıklamasını yaptı.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda, pitbull cinsi köpeğin büfe sahibine ait olduğunu tespit etti ve büfe sahibi E.Ö. gözaltına alındı. Köpek ise önce Hayvan Durum İzleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı, daha sonra ise belediye görevlilerine teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERASI AN BE AN KAYDETTİ

Büfe sahibi E.Ö., emniyetteki işlemlerin sonrasında, dosyası savcılığa gönderilmek üzere mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Köpeğin Cem Mert Özer'e saldırdığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde, köpeğin büfeye yürüyen Özer’e saldırdığı, Özer’in yere düştüğü görüldü.