Beylikdüzü'nde drift atan sürücülere ceza: 64 bin 466 TL

Beylikdüzü Marinada meydana gelen olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü drift atan sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el koyarken, toplamda 64 bin 466 lira para cezası kesti.

Alınan bilgilere göre, arabalarıyla drift atan ve o anları kaydeden bir vatandaşın, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Emniyet ekipleri, sürücü Gökhan K. ve Özkan A.'yı gözaltına alındı.