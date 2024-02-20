Beylikdüzü'nde drift atan sürücülere ceza: 64 bin 466 TL

Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde drift atan sürücülere ceza: 64 bin 466 TL
Beylikdüzü'nde aracıyla drift yapan sürücülere toplamda 64 bin 466 lira para cezası uygulandı.

Beylikdüzü Marinada meydana gelen olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü drift atan sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el koyarken, toplamda 64 bin 466 lira para cezası kesti.

Alınan bilgilere göre, arabalarıyla drift atan ve o anları kaydeden bir vatandaşın, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Emniyet ekipleri, sürücü Gökhan K. ve Özkan A.'yı gözaltına alındı.

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