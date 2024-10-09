Beylikdüzü'nde fabrika yangını

Beylikdüzü'nde medikal malzeme üreten tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Mermerciler Sanayi sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan tekstil fabrikasında görüldü.

Fabrikada dumanları görerek dışarı çıkan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.