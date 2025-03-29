Beylikdüzü'nde 'kardeş' kavgası: 15 dikiş atıldı

Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde 'kardeş' kavgası: 15 dikiş atıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde alacak verecek meselesi yüzünden kardeşler arasında kavga çıktı. Mikail Belgi, darp edilerek kafasına 15 dikiş atıldı. Belgi, ailesiyle birlikte tehdit edildiğini ve oğlunun dükkanının kurşunlandığını iddia etti

Olay, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde önceki gün yaşandı. İddiaya göre, Mikail Belgi ve 3 kardeşi arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşandı. Yıllardır devam eden husumette Belgi daha önce oğluna ait bir manav dükkanının da kardeşleri tarafından kurşunladığını iddia etti. Belgi olay günü de yolda karşılaştığını öne sürdüğü 3 kardeşi ve yeğenleri tarafından sopa ve taş ile darp edilerek kanlar içinde bırakıldı. Taraflar karşılıklı birbirinden şikayetçi olurken Belgi'nin kafasına ise 15 dikiş atıldı.

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Kavga sırasında yaralanarak kafasına 15 dikiş atılan Mikail Belgi, "3 tane kardeşim birleşerek beni darp ettiler. Çekememezlik ve miras tartışması var. Biz kaçtığımız ve hiçbir şey istemediğimiz halde peşimizi bırakmıyorlar. Olay günü oradan geçerken tesadüfen saldırıya geçtiler. Daha önce de beni Sultangazi Gazi Mahallesi'nde darp ettiler. Nereye kaçacağımızı bilmiyoruz, can güvenliğimiz yok. Çocuklarım korkudan sesini çıkaramıyorlar. Oğlumun dükkanına zorla el koymuşlar. Burada çocuğumun köylü pazarını kurşunlanmışlardı" dedi.

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