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Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı

Beylikdüzü'nde iki şüpheli, erkek kuaförünü kurşunladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:58
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Beylikdüzü'nde kuaförü böyle kurşunladılar

Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
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Beylikdüzü, Kavaklı Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında kimliği belirsiz ve maskeli iki şüpheli, erkek kuaförünün önüne gelerek tabanca ile birkaç el ateş etti.

Şüphelilerin arkasından koşan dükkân sahibi Mehmet Nas'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek inceleme yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.



Esnaf Ömer Çabas, "Biz dükkandaydık. Buraya iki kişi geldi ve silah patlattılar. Kim olduklarını bilmiyoruz. 4-5 el sıktılar." dedi. (DHA)

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