Beylikdüzü'nde silah operasyonu: Şüpheli serbest bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beylikdüzü'nde silah operasyonu: Şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde silah üreten ve ticaretini yapan bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Z.A.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adreste silah üretimi ve ticareti yapıldığını belirledi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek içeride bulunan Z.A.D. (23) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 3 adet farklı marka ve modellerde ruhsatsız tabanca, 250 adet 45 kalibre fişek, 93 adet farklı renk ve modellerde namlu, 7 adet siyah renkli silah gövdesi, 5 adet farklı renk ve modellerde silah üst sürgü kapağı, 5 adet siyah renkli şarjör, 35 adet silah sürgü yayı, 7 adet farklı renk ve modellerde silah iç mekanizması, 2 adet silah tetik mekanizması, 2 adet icra mili, 1 adet silah yapımında kullanılan törpü, 12 adet farklı boyutlarda matkap ucu ve 1 adet siyah renkli çelik yelek ele geçirildi. "Silah imalatı" ve "silah ticareti" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli Z.A.D., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde silah operasyonu: Şüpheli serbest bırakıldı

Beylikdüzü'nde silah operasyonu: Şüpheli serbest bırakıldı

Beylikdüzü'nde silah operasyonu: Şüpheli serbest bırakıldı

Beylikdüzü'nde silah operasyonu: Şüpheli serbest bırakıldı

Beylikdüzü'nde silah operasyonu: Şüpheli serbest bırakıldı

Beylikdüzü'nde silah operasyonu: Şüpheli serbest bırakıldı

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