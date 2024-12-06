Beylikdüzü’nde veliler için sağlıklı yaşam semineri düzenlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beylikdüzü’nde veliler için sağlıklı yaşam semineri düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi, beslenme bilimindeki son gelişmelerin ışığında öğrenci velileri için bir beslenme semineri gerçekleştirildi.

Diyetisyen Merve Akdeniz'in konuk olduğu seminerde, velilerin akıllarına takılan sorular cevaplandırıldı.

Beylikdüzü Evliya Çelebi Ortaokulu'nda öğrenci velileri için "Sağlıklı Yaşam Semineri" gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte konuşan uzman diyetisyen Merve Akdeniz, annelere sağlıklı beslenme tavsiyeleri verdi.

"ÇOCUĞUNUZA MEYVE SUYU İÇİRMEYİN"

Etkinliğin son bölümünde katılımcıların sorularını da yanıtlayan Merve Akdeniz, bir soru üzerine çocukların hazır meyve sularından uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi. Evde hazırlanabilecek sağlıklı içeceklerin öneminden bahseden Akdeniz, "Eğer meyve suyu içerecekseniz, evde kendiniz hazırlayın ama her gün içirmeyin. Onun yerine muz, bal ve sütü blenderdan geçirebilirsiniz. Her öğün taze meyve yemelisiniz ve her türlü kızartmayı, şekerli ve paketli gıdaları terk etmelisiniz. Kış mevsimindeyiz, güneş yetersiz, o yüzden D vitamini takviyesi almanızı öneririz. 30 kilo başına 1 litre su içmeyi unutmayın" dedi.

Beylikdüzü’nde veliler için sağlıklı yaşam semineri düzenlendi

Beylikdüzü’nde veliler için sağlıklı yaşam semineri düzenlendi

Beylikdüzü’nde veliler için sağlıklı yaşam semineri düzenlendi

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