Beyni harekete geçirmek için bunları tüketin

Beyin gelişimi için bazı besinler ön plana çıkıyor. Uzmanlar o besinleri şöyle açıklıyor. İşte ayrıntılar...

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Beyni harekete geçirmek için bunları tüketin

FINDIK, BADEM VE CEVİZ

Antioksidan açısından çok zengin olan fındık ve bademin, kandaki kolestrol seviyesini düşürdüğü, cevizin ise omega-3 asidi açısından zengin olduğu biliniyor.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı tansiyonu düzenliyor ve kolestrol seviyesini düşürüyor.

SOMON VE SARDALYA

Somon, sardalya gibi yağlı balıklar koruyucu omega 3 asidi içeriyor. Omega-3’ün beyinde yüksek seviyede bulunması ise “insanı iyi hissettiren” serotonin hormonunun salgılanmasına yardım ediyor.

TAHIL VE ESMER PİRİNÇ

Esmer pirinçteki vitamin ve magnezyumun idrak kabiliyetini artırdığı, tahılların ise B6 vitamini açısından tam bir depo olduğu belirtiliyor.

SICAK KAKAO

Sıcak kakaodaki antioksidan miktarının yeşil çaydan ise 3 kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

YABAN MERSİNİ

Fareler üzerindeki deneyler, tatlı yabanmersininin, hafıza ve motor yetenekleri artırdığını ve beynin yaşlanmasını yavaşlattığını gösteriyor. Yabanmersininin aynı zamanda tansiyon üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtiliyor.

YEŞİL YAPRAKLI BESİNLER

Alzheimer ve bunamaya sebep olan homosistein amino asidinin çözülebilmesi için gerekli B12 ve B6 gibi B vitamin türleri brokoli ve lahana gibi sebzelerde bol miktarda bulunuyor.

ISPANAK

Ispanağın tam anlamıyla bir antioksidan olduğu, ıspanaklı bir salatanın göbek salatadan 3 kat daha fazla B vitamini içerdiği belirtiliyor.

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