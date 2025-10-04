Beyninde kitle tespit edilmişti! Şarkıcı Lara paylaşımıyla üzdü

Kaynak: Haber Merkezi
'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından söz ettiren şarkıcı Lara beyninde kitle bulunduğunu söyleyerek hayranlarından dua istemişti. Lara sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.

Beyninde kitle tespit edilen şarkıcı Lara’nın tedavisi devam ediyor. Ünlü şarkıcı, sosyal medyada sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

6.webp

Lara paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum.”

6565.webp

Daha sonra bir açıklama daha yapan Lara, beynindeki kitlenin iyi huylu olduğunu belirtti.

"BU SÜREÇTE 12-13 KİLO VERDİM"

Açılış törenine katılan ünlü isim sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı. Bu süreçte 12-13 kilo verdiğini söyleyen Lara, "Sürecimiz yine biraz devam ediyor, ilaçlarımı kullanıyorum. 12-13 kilo verdim. 4-5 gün içerisinde yine 2 kilo verdim. Sağlık her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.

