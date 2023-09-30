Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin 4’üncüsü, Atatürk Kültür Merkezi'nde FotoMaraton etkinliğinin açılışıyla başladı.

KAYNAK: AA
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleriyle Cumhuriyet'in 100. yılında 100 günlük maraton hazırladıklarını söyledi.

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Kültür Yolu Festivallerinde en beğendiği etkinliğin FotoMaraton olduğunu belirten Ersoy, fotoğrafseverlere ithafen "Çünkü etkinlik boyunca bütün farklılıkları sizler yakalıyorsunuz, kadrajınıza yansıtıyorsunuz. Sonra onları sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'ye yayıyorsunuz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

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Ersoy, Kültür Yolu Festivallerinin geçen yıl 5, bu yıl ise 11 şehirde düzenlendiğine işaret ederek, "Önümüzdeki sene de en az 15 şehirde Kültür Yolu Festivallerini gerçekleştireceğiz. Her sene en az 5 şehir ilave ederek, inşallah 2028'de hedefimiz 35 şehre festivalleri yaymak." diye konuştu.

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Atatürk Kültür Merkezi'nde bando takımının gösterisini izledikten sonra Bakan Ersoy, Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyerek önce İstanbul Sinema Müzesi'nde hazırlanan "Star Wars Fan Sergisi"ni, ardından Grand Pera Cercle D'Orient'deki "Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi"ni ve Meşher Sanat Galerisi'nde kurulan "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisini gezerek sanatçılardan bilgi aldı.

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