Beyoğlu Sineması yeniden açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilen Beyoğlu Sineması, düzenlenen törenle sinemaseverlere kapılarını açtı.

KAYNAK: AA
Beyoğlu Sineması yeniden açıldı

Açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ünlü sanatçı Türkan Şoray da katıldı.

İmamoğlu: “Hiçbir güzelliğin yok olmasına izin vermiyoruz”

Açılış programında konuşan İmamoğlu, İstanbul’un çok renkli ve ele avuca sığmayan bir şehir olduğunu söyledi. Şehrin ihmal edilen noktalarına sahip çıkmak gibi çok önemli bir görevleri olduğunu belirten İmamoğlu, “Geçmişi ile bağı zayıfladığı, hafızasını kaybettiği takdirde gerçekten çok şeyini yitirir. Biz, İstanbul’u bu sevgi ve saygıyla, özenle, titizlikle yönetiyoruz. İstanbul’un geçmişten bugüne taşıdığı değerleri ve güzellikleri, hiçbir ayrım yapmadan, saygıyla ve titizlikle sahipleniyoruz. Hiçbir güzelliğin yok olup gitmesine asla izin vermiyoruz. Buna tahammülümüz yok.” dedi.

İmamoğlu, Beyoğlu Sineması’nın açılışında da aynı özeni, titizliği ve saygıyı gösterdiklerini ifade etti. Beyoğlu Sineması’nın içinde bulunduğu Halep Pasajı’nın, yalnız İstiklal Caddesi’ne değil, ülkemizin tiyatro sanatına hayat vermiş, değer katmış bir mekan olduğunu vurguladı. Bu pasajın, Muhsin Ertuğrul’dan Haldun Dormen’e, Ferhan Şensoy’dan daha nice ustalardan izler taşıdığını hatırlattı.

Beyoğlu Sineması Türkiye sinemasının merkezi oldu

Beyoğlu Sineması’nın, sinema sanatının akla ilk gelen yerlerinden biri olduğunu kaydeden İmamoğlu, salonun Türkiye sinemasına büyük katkılar sunduğunu anlattı. Beyoğlu Sineması’nın, dünya sinemasından özel örnekler sunarken, Türk filmlerinin de gösterim şansını arttırdığını belirtti. İmamoğlu, “Beyoğlu Sineması, bir Türk filmiyle perdelerini açtı ve bu topraklarda üretilmiş eserlere dönük süreci hassasiyetle yönetti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Kasaba’, sinemaseverlerle ilk kez burada buluştu.” diye konuştu.

Şoray: “Eski günlerine dönmesini diliyorum”

Açılışa katılan Türkan Şoray da Beyoğlu Sineması ile ilgili anısını paylaştı. Şoray, “Beyoğlu Sineması’nın yeri bende çok ayrıdır. Burada ilk filmim 'Acımak’ın galası yapılmıştır. O zamanlar burası çok kalabalık ve canlıydı. Uzun kuyruklar oluşurdu. Bu salonun eski günlerine dönmesini diliyorum.” dedi.

Açılışta, yönetmen Metin Erksan’ın ‘‘Sevmek Zamanı’’ filmi gösterildi. Filmde başrolü oynayan Türkan Şoray’a büyük ilgi gösterildi.

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