Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında korkutan yangın

Kaynak: İHA
Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında korkutan yangın

Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların üst katları sardığı yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi üzerindeki 9 katlı bir otelde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören otel çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının merkezine inerek söndürme çalışmasına başladı. Dumanların binayı sardığı yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında 2 vatandaşın dumandan etkilendiği belirtildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, otelde uzun süre soğutma çalışması yapıldı.
Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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