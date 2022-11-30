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Yol kesip taksinin kaputuna yattı şoför gaza basınca ölümden döndü

Beyoğlu'nda taksilerin önünü kesip, kaputa yatan bir kişi az daha canından olacaktı. Taksici gaza basınca tekerleklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:03
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Beyoğlu'nda araçların önünü kesip, taksinin kaputuna yatan bir kişi ölümden döndü

Yol kesip taksinin kaputuna yattı şoför gaza basınca ölümden döndü
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Beyoğlu'nda araçların yolunu kesen bir kişi, kaputunun üzerine yattığı taksinin hareket etmesiyle düştü. Ezilme tehlikesi yaşayan kişi, şans eseri kurtuldu. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.



Karaköy'de önceki gün yoldan geçen araçların önünü kesen bir kişi, tüm uyarılara rağmen çekilmedi.

Bir taksinin kaputunun üzerine uzanan kişi, taksinin manevra yapıp hareket etmesiyle yere düştü. Ezilme tehlikesi geçiren kişi, hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp yürümeye devam etti. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

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