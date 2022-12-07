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Polis denetimine kırmızı reçeteli hapla yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş denetiminde, üzerinde kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu niteliğinde bir hap bulunan kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 01:09
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Beyoğlunda bir kişi polis denetiminde uyuşturucu niteliğinde bir kırmızı reçeteli hapla yakalandı

Polis denetimine kırmızı reçeteli hapla yakalandı
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Polis denetiminde kırmızı reçeteli hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timi Irmak Caddesi üzerinde asayiş denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçları didik didik ararken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

ÜZERİNDEN 5 TANE HAP ÇIKTI

Durdurulan bir otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde yapılan aramada, kırmızı reçete ile satıldığı öğrenilen uyuşturucu niteliğindeki 5 hap bulundu. Hapı kırmızı reçetesi olmadan aldığı ve amacı dışında kullandığı öğrenilen şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı. (DHA)

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﻿Polis denetimine kırmızı reçeteli hapla yakalandı
﻿Polis denetimine kırmızı reçeteli hapla yakalandı
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