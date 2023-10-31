Beyoğlu’nda cinnet: Eşini öldürüp intihar etti

Beyoğlu’nda, psikolojik sorunları olan bir adam, eşini silahla vurduktan sonra kendini de öldürdü.

KAYNAK: İHA
Beyoğlu’nda cinnet: Eşini öldürüp intihar etti

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, çiftin cesetlerini buldu.

Eve gelir gelmez eşine ateş etti

Olay, dün akşam Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak’ta meydana geldi. Bir binanın giriş katında oturan Mehmet B. (45), eve geldiği sırada eşi Şerife B’ye (43) silahla ateş etti. Ardından aynı silahla kendisine de bir el sıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapısı kilitli olan eve girmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Mehmet B. ve Şerife B’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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