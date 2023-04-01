Beyoğlu'nda 'Huzur İstanbul' denetimi

DHA'nın haberine göre, İstanbul genelinde belirli yerlerde kurulan kontrol noktalarında eş zamanlı "Huzur İstanbul" denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekât ekipleri de katıldı.

14.00-16.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. "Cadı" isimli narkotik köpeği de aramalarda yer alırken, polis helikopteri denetimlere destek verdi.