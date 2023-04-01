1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beyoğlu'nda 'Huzur İstanbul' denetimi

Beyoğlu'nda helikopter destekli "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimde 'Cadı' isimli narkotik köpeği de görev aldı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:20
Takip Et

Beyoğlu'nda 'Huzur İstanbul' denetimi

Beyoğlu'nda 'Huzur İstanbul' denetimi
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre, İstanbul genelinde belirli yerlerde kurulan kontrol noktalarında eş zamanlı "Huzur İstanbul" denetimleri gerçekleştirildi. 

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekât ekipleri de katıldı. 

14.00-16.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. "Cadı" isimli narkotik köpeği de aramalarda yer alırken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. 

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
2
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
6
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
7
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.