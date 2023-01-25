25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Motosikletle kapkaç yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletle kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:22
Takip Et

Beyoğlu'nda motosikletle kapkaç yapan şüpheli tutuklandı

Motosikletle kapkaç yapan şüpheli tutuklandı
+
Aa
-

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, 20 Ocak'ta farklı saatler arasında yaşanan kapkaç olaylarının aydınlatılması ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları saha ve güvenlik kamerası kayıtları incelemelerinde, bir şüphelinin plakasız motosikletle cadde üzerinde tek başına yürüyen kadınların arkasından hızla gelip ellerinde bulunan çantaları kapkaç yöntemiyle aldığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin eşkalini belirledikten sonra Talimhane ve Tarlabaşı'nda kapsamlı saha çalışmaları yaptı. Olayın yaşandığı gün motosikletiyle seyir halinde olan şüpheli kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin üst ve motosikletinde yapılan aramada bulunan müştekilere ait cep telefonu ile dizüstü bilgisayar da sahiplerine teslim edildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
4
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
6
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
7
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.