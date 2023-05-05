Beyoğlu'nda okul duvarı çöktü 3 bina mühürlendi

Beyoğlu'nda Suriri Ortaokulu'nun bahçesine istinat duvarı çöktü, 3 bina tedbir amaçlı olarak boşaltılarak mühürlendi.

Beyoğlu'nda okul duvarı çöktü 3 bina mühürlendi

İHA'nın haberine göre, olay, saat 11.00 sıralarında Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre su sızıntısının yumuşamasına sebep olduğu toprağın kayması nedeniyle istinat duvarı Suriri Ortaokulu'nun arka bahçesine yıkıldı. Öğrencilerin derste olduğu saate denk gelen yıkılma esnasında devrilen ağaçlar okul camlarının kırılmasına neden oldu.

Toprak kaymasından önce su borusundaki sızıntı nedeniyle sokakta çatlakların oluştuğu iddia edildi. Olayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Bölgede incelemede bulunmak üzere Beyoğlu Kaymakamı ve belediye yetkilileri de olay yerine geldi. Yıkıma ders saatinde yakalanan öğrenciler öğretmenlerinin gözetimi altında okullarından çıkartıldı ve evlerine gönderildi.

Yol üzerindeki tahribat ve boşlukların çevredeki evlere zarar verip yıkması ihtimaline karşı 3 bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı ve mühürlendi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Koç olayla ilgili olarak "Sabah saatlerinde bir ses geldi. Burası boydan boya komple yıkılmıştı. Biz baktığımızda burası çok kötü durumdaydı. Çok kötü bir ses geldi. Burası komple çökmüş. Toprak çökmesi diyorlar ama biz de tam bilmiyoruz. Burada bayağıdır tadilat vardı. Gördüğümüzde bu durumdaydı" dedi.

Başka bir mahalle sakini İhsan Önder ise "Okulun üzerindeki istinat duvarları çok eski olduğu için zamanla su almış. Anlaşılan şimdiye kadar ağaçlar tutuyormuş altta da yeterli destek olmadığı için belli bir toprağın yumuşamasıyla istinat duvarı çöktü. Burada birkaç tane araba vardı. Sahipleri almış. Üst tarafta 3 tane ev var. Evlerin altına doğru boşalma olmuş" dedi.

Önder "Yolun ızgara beton olması, çatı gibi kalmasını sağlamış. Üst taraftaki 3 tane bina mühürlendi. İçindeki sakinleri otellere yerleştirildi. Çalışmalar oluyor burada. Burada internet altyapı kutusu vardı. O da kesildi. Mahallede şu anda internet yok. İnternet üzerinden çalışan talebelerimiz çalışamıyor. Mahalle sakinleri olarak altyapıyla bir an önce ilgilenilmesini bekliyoruz. Bugün gerekli müdahaleler yapıldı. Sanırım istinat duvarını daha sağlam yapacaklar" diye konuştu.

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