Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini döverek yaşamdan kopardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini döverek yaşamdan kopardı

Beyoğlu'nda meydana gelen trajik olayda, bir kişi otel odasında sevgilisine şiddet uygulayarak ölümüne neden oldu.

Olay, Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki bir otelde saat 13.30 civarında gerçekleşti.

İddiaya göre, Mehmet E. ve sevgilisi Maıa A. arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet E., Maıa A.’ya şiddet uygulayarak onu ağır yaraladı.

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KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından Mehmet E., hızla otelden kaçmaya çalıştı. Ancak otel çalışanı Hakan Karaçam, şüpheliyi fark ederek peşine düştü. Kısa bir kovalamacanın ardından Karaçam, Mehmet E.'yi yakalamayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Maıa A.’ya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından onu ambulansla hastaneye kaldırdı. Bu sırada polis, otel çalışanı tarafından yakalanan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Maıa A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda, olayın gerçekleştiği otelin ruhsatsız olduğu belirlendi ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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KOVALAMACA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli Mehmet E.’nin kaçış anı ve otel çalışanı Hakan Karaçam’ın onu yakaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Mehmet E.'nin hızla uzaklaştığı, Karaçam’ın ise peşinden koşarak onu yakaladığı net bir şekilde görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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