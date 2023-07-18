Beyoğlu'nda patlama

Beyoğlu’nda 5 katlı binanın bahçesinde sebebi bilinmeyen patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle büyük panik yaşanırken olay yeri inceleme ekipleri bahçede uzun süre delil topladı. Patlamanın nedeninin, yapılan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Beyoğlu'nda patlama

Patlama, saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Atalay Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bahçe kısmında meydana geldi.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle bahçede patlama meydana geldi.

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Patlama nedeniyle vatandaşlar büyük bir panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri sokakta ve çevresinde önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri bahçede uzun süre çalışma yaptı.

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Yaşanan patlamada ölü ve yaralı olmazken binanın bodrum katında hasar meydana geldi.

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Patlamanın asıl nedeninin yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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