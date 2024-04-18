Beyoğlu'nda restoranda askeri üniforma ile servis yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda restoranda askeri üniforma ile servis yapan şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda, Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir restoranda askeri üniforma ile servis yapıldığı anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşananlar dikkat çekti.

Skandalın ardından polis ekipleri harekete geçti ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu olduğu belirlenen Y.J. ile işletme sahibi A.K. ve işletme mesul müdürü A.G. gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca, işletme içinde oturum izni bulunmayan ve sigortasız çalıştığı tespit edilen M.I., A.R. ve M.Y.A. isimli yabancı uyrukluların da sınır dışı işlemlerine başlandı.

Olayın yaşandığı iş yerinin "Turizm İşletme Belgesi" iptal edildi.

Mahkemeye çıkarılan Y.J., suçlamaları kabul etmedi ancak mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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