Beyoğlu’nda satırlı yan baktın kavgası. Satır ve sopalarla birbirlerine girdiler

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir eğlence mekânının çıkışında iki grup arasında satır ve sopalarla kavga çıktı. Şahıslardan biri kız arkadaşına yan bakıldığını iddia etti ve 2 grup arasında kavga çıktı. Önce birbirlerine küfür ve hakaret eden taraflar, daha sonra birbirlerine satır ve sopalarla saldırdı.

SOPAYLA BAŞINA VURUP BAYILTTILAR

Kavga sırasında, arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan şahıs, uzun süre yerde hareketsiz halde kaldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavgayı ayırdı. Başından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kavgadan sonra, 2 grubun da birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Yaşananlar ise, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.





